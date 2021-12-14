Önceki akşam sahneye çıkan Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyada çok konuşuldu.

Spikerlik kariyerine son verip Oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya başlayan 49 yaşındaki Defne Samyeli, bir derginin davetinde sahneye çıktı.

Sahnede cesur elbiseler tercih eden Samyeli'nin derin göğüs dekolteli elbisesi olay oldu. Şarkı söylediği anlar sosyal medyadan paylaşılan Samyeli, yine çok konuşuldu.

Şarkıcının elbisesi kısa sürede gündem olurken çok sayıda yorum aldı.

Defne Samyeli'nin derin göğüs dekolteli elbisesi olay oldu ViDEO