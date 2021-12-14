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    Defne Samyeli'nin derin göğüs dekolteli elbisesi olay oldu

    Önceki akşam sahneye çıkan Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyada çok konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 06:50
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 07:57
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    Defne Samyeli'nin derin göğüs dekolteli elbisesi olay oldu

    Spikerlik kariyerine son verip Oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya başlayan 49 yaşındaki Defne Samyeli, bir derginin  davetinde sahneye çıktı.

    Sahnede cesur elbiseler tercih eden Samyeli'nin derin göğüs dekolteli elbisesi olay oldu. Şarkı söylediği anlar sosyal medyadan paylaşılan Samyeli, yine çok konuşuldu.

    Şarkıcının elbisesi kısa sürede gündem olurken çok sayıda yorum aldı.

    Defne Samyeli'nin derin göğüs dekolteli elbisesi olay oldu ViDEO

    Defne Samyeli nin derin göğüs dekolteli elbisesi olay oldu #1

    Defne Samyeli nin derin göğüs dekolteli elbisesi olay oldu #2Defne Samyeli nin derin göğüs dekolteli elbisesi olay oldu #3

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