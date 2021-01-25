Euro
8.9761
-0.52%
Dolar
7.3798
-0.41%
Altın
442.13
0.07%
Borsa
1.547
0.32%
Bitcoin
243.100
0.56%
EXEN Coin
18.51
-2.57%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Defne Samyeli'nin gençlik fotoğrafları

    Ünlü sunucu, şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin gençlik fotoğrafları ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 13:42
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 13:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Defne Samyeli'nin gençlik fotoğrafları

    Daha önce estetik soruları üzerine açıklama yapan 47 yaşındaki Defne Samyeli, "Bende estetik yok vallahi. Hepsi küçük dokunuş... İsteyen inansın, isteyen inanmasın... Olsa söylerdim. Çünkü biri yaptıracaksa, o kişi benim." diyerek estetik yaptırmadığını açıklamıştı.

    28 YIL ÖNCE DEFNE

    Samyeli'nin, üniversite yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Ünlü şarkıcı ve oyuncunun tam 28 yıl öncesine ait fotoğrafını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

    Güzel ismin elmacık kemiklerinde ve burnundaki değişiklik gözlerden kaçmadı.

    Defne Samyeli nin gençlik fotoğrafları #1

    Defne Samyeli nin gençlik fotoğrafları #2

     

    Defne Samyeli nin gençlik fotoğrafları #3

    Defne Samyeli nin gençlik fotoğrafları #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir