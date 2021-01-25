Ünlü sunucu, şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin gençlik fotoğrafları ortaya çıktı.

Daha önce estetik soruları üzerine açıklama yapan 47 yaşındaki Defne Samyeli, "Bende estetik yok vallahi. Hepsi küçük dokunuş... İsteyen inansın, isteyen inanmasın... Olsa söylerdim. Çünkü biri yaptıracaksa, o kişi benim." diyerek estetik yaptırmadığını açıklamıştı.

28 YIL ÖNCE DEFNE

Samyeli'nin, üniversite yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Ünlü şarkıcı ve oyuncunun tam 28 yıl öncesine ait fotoğrafını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Güzel ismin elmacık kemiklerinde ve burnundaki değişiklik gözlerden kaçmadı.