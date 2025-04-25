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Haber Merkezi

Sunuculuğu bırakıp kariyer ilerlemesinde şarkıcılık ve oyunculuk yolunda ilerleyen Defne Samyeli'nin 28 yaşındaki kızı Deren Talu, sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden.

Özellikle TikTok paylaşımıyla adından söz ettiren Deren Talu, bu kez ünlü şarkıcı Teoman ile buluştu. Talu, ünlü rock müzisyeni Teoman ile birlikte bir kafede çekilmiş videosunu, sosyal medya hesabından paylaştı.

"BOŞ BOŞ OTURUYORUZ"

Instagram hesabından paylaşım yapan Deren Talu, "Hayatımız kafelerde geçiyor, boş boş oturuyoruz." dedi. Talu, paylaşımda Teoman'ın Serseri şarkısına da yer verdi.