Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin'in Cadılar Bayramı tarzı! Şeytan ve kara melek oldular

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Yıllara meydan okuyan güzelliği ile her dönem dikkat çekmeyi başaran Defne Samyeli'nin 2011 yılında ayrıldığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Derin Talu ve Deren Talu, anneleri gibi ünlü olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyorlar.

Kızlar son sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündem oldu.

CADILAR BAYRAMI TARZI

Cadılar Bayramı konseptinde bir partiye davet edilen Defne Samyeli'nin kızları, özel bir hazırlık yaptı. Deren ve Derin, Cadılar Bayramı partisine “Şeytan ve kara melek” kostümleriyle katıldı.

Instagram hesaplarından fotoğraflarını yayınlayan kızlara yorum yağdı.