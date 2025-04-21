Defne Samyeli’nin kızları Derin ve Deren Talu dekolteli kıyafetleriyle dikkat çekti

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Eski sunucu şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan Defne Samyeli’nin, Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Derin ve Deren Talu, son dönemde gündemden düşmüyor.

Kızlar, hem açıklamaları hem de cesur pozlarıyla sosyal medyada gündem yaratıyor.

Özellikle son dönemde yaptığı garip açıklamalarla konuşulan Derin Talu yine adından söz ettirdi.

KENDALL VE KYLİE BENZETMESİ

Derin ve Deren Talu bu sefer kendilerini dünyaca ünlü kardeşler Kendall ile Kylie Jenner’a benzetti.

Sosyal medya hesaplarından sık sık fotoğraf ve video yayınlayan Talu kardeşler, bir örnek giyinerek poz verdi ve bu fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından şu notla beğeniye sundu: “Alın size Kendall-Kylie.”