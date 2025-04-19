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Haber Merkezi

Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Özellikle Samyeli'nin küçük kızı Derin, son zamanlarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Bu kez ablası Deren ile paylaşım yapan Derin Talu, gelen soruları yanıtladı.

INSTAGRAM'DAN SORU-CEVAP

Instagram'dan soru-cevap yapan ve "Erkek zevklerimiz bayağı farklı" diyen ikili, konuşma tarzlarıyla sosyal medya üzerinden tepki çekti.

KONUŞMA TARZLARINA ELEŞTİRİ YAĞDI

Hem spiker hem de Türkiye güzeli olan Defne Samyeli'nin kızlarının Türkçe'yi düzgün konuşamaması ve araya dahil ettikleri yabancı kelimeler, sosyal medyada gündem oldu.

"BU ÜLKEDEN Mİ UTANACAĞIZ"

Ablasının kendisini çok saklı tuttuğunu söyleyen Derin'e cevap veren Derin Talu, "Evet şu an bile bu videoyu çekerken çok rahatsız hissediyorum" dedi. Bunun üzerine Derin Talu, "Utanma ya. Bu ülkeden mi utanacağız?" dedi.

"KONUŞMALARI ANLAMADIK"

Özelikle canlı yayının video halinde X üzerinden paylaşılması sonrası, birçok kullanıcıdan "Defne Samyeli'nin konuşması ne kadar düzgün", "Çok tiki konuşuyorlar", "Ne dediklerini anlamadık", "Sonuna kadar izleyebilen oldu mu?" yorumları geldi.