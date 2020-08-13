Defne Samyeli'nin Serdar Bilgili sessizliği

Eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ile Defne Samyeli aşk haberleriyle gündeme geliyor.

Geçen hafta Marmaris’teki mekanda bir araya gelen Defne Samyeli ile Serdar Bilgili'nin arasındaki samimiyet, ilişki yaşadıkları şeklinde yorumlandı.

DEFNE SUSKUN

Önceki akşam Yeniköy’deki bir mekanda abisi Sühan Samyeli’yle yemek yiyen Defne Samyeli’ne mekan çıkışı iddianın doğru olup olmadığı soruldu.

Serdar Bilgili’yle ilgili soruları yanıtsız bırakan Defne Samyeli, hızlı adımlarla aracına bindi.

SERDAR DA SORULARDAN KAÇTI

Gecenin ilerleyen saatlerinde de Serdar Bilgili, Bebek’te bir erkek arkadaşıyla yürüyüş yaparken objektife yansıdı.

Defne Samyeli gibi sorular karşısında sessiz kalmayı tercih eden Bilgili, koşarak uzaklaştı.