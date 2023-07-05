Defne Samyeli'nin sevgilisi Zeynep Bastık'ı kucakladı Defne Samyeli'nin Zeynep Bastık'ı kucağına alan genç sevgilisini paylaştı.

ensonhaber.com

Üç ay önce "Aşk yok, iş var" diyen ancak daha sonra birlikteliklerini ilan 51 yaşındaki şarkıcı Defne Samyeli ile kendinden yaşça küçük aranjör Çağrı Telkıvıran, lişkileriyle gündemden düşmüyor.

Aradığı mutluluğu genç sevgilide bulan Samyeli, bugün sosyal medya hesabından yayınladığı bir fotoğrafla takipçilerini şok etti.

Zeynep'i kucakladı

Çağrı Telkıvıran, Samyeli ile gittikleri bir mekanda Zeynep Bastık’ı kucağına aldı. O anları ölümsüzleştiren Samyeli, çektiği kareyi Instagram hesabından yayınladı.

Başka bir kadını kucağına alan sevgilsini paylaşan bu durumdan hiç rahatsız olmayan Defne Samyeli’ne yorum yağdı.

Çağrı Telkıvıran, daha önces Aslı Bekiroğlu ve Biran Damla Yılmaz gibi ünlü isimlerle aşk yaşamıştı.