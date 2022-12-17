Defne Samyeli’nin spor sonrası pozları dikkat çekti

50 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, spor sonrası pozlarını sosyal medyada paylaştı. 2 çocuk annesi yıldız, “Daha yolun başı” diyerek, hayranlarını heyecanlandırdı.

Defne Samyeli, kariyerinin en yoğun günlerini yaşıyor…

Hem sahne alan hem de “Aldatmak” dizisinin ekibine dahil olan oyuncu, boş vakitlerinde de spor yapıyor.

2 çocuk annesi 50 yaşındaki ünlü isim, spor sonrası ayna karşısına geçti, mini spor taytı ve büstiyeriyle poz verdi.

“Daha yolun başı”

Bu kareleri sosyal medyadan yayınlayan Samyeli, “Daha yolun başı” yazdı.

Paylaşım Samyeli’nin hayranlarını heyecanlandırdı.

Binlerce beğeni ve yorum alan şarkıcının, fit hali dikkatlerden kaçmadı.