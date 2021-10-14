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    Defne Samyeli'nin transparan kıyafeti

    Sahnede beyaz transparan bir tulum tercih eden Defne Samyeli, göz kamaştırdı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 08:38
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 09:25
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    Defne Samyeli'nin transparan kıyafeti

    Eski spiker, oyuncu ve şarkıcı 49 yaşındaki Defne Samyeli, bir mekanda sahne almaya devam ediyor.

    Sahneye çıkmadan önce özenle hazırlanan Samyeli,  son paylaşımında önceki gece verdiği konserden fotoğrafları hayranlarıyla paylaştı.

    BEĞENİ YAĞDI

    Koronavirüse yakalanan ve kısa sürede atlatarak sahnelere koşan Defne Samyeli, üst kısmı transparan beyaz tulumuyla hayranlarından tam not aldı. Defne Samyeli’nin paylaşımına on binlerce beğeni yağdı.

    Defne Samyeli nin transparan kıyafeti #1Defne Samyeli nin transparan kıyafeti #2

    Defne Samyeli nin transparan kıyafeti #3

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