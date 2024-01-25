Defne Samyeli'nin yeni aşkı! Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın yakın arkadaşı Özel hayatıyla sürekli konuşulan eski spiker Defne Samyeli, iddialara göre eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın eski ortağı ve yakın arkadaşı Muzaffer Yıldırım ile aşk yaşıyor.

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Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, hakkında çıkan yeni aşk iddiası ile gündeme geldi.

Hem iddialı paylaşımları hem yıllara meydan okuyan fiziği hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın eski ortağı ve yakın arkadaşı Muzaffer Yıldırım ile aşk yaşıyor.

Muzaffer Yıldırım Defne Samyeli aşkı

İş insanı ve yapımcı Muzaffer Yıldırım, Nişantaşı'nda sahibi olduğu otelde Defne Samyeli ile çıkarken görüldü.

Serenay Sarıkaya ile de aşk yaşadı

Yıldırım, bir dönem birlikte iş yaptığı komedyen Cem Yılmaz'dan ayrılan Serenay Sarıkaya ile birlikte olmasıyla da hatırlanıyor. İki dostun bu yüzden arasının açıldığını da iddia ediliyordu.