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Şu sıralar DEHA dizisinde 'İmre' karakterini canlandıran oyuncu Melis Sezen, kendi eğitim gördüğü üniversitenin söyleşisinde katıldı. Sezen, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

En toksik özelliğini açıklayan güzel oyuncu, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

"KENDİMİ ÇOK YARGILIYORUM"

Ünlü isim kendisine yöneltilen 'En toksik özelliğiniz nedir?' sorusuna, 'Bazen kendimi çok yargılıyorum ve suçlamaya giriyorum. Kendime fazla yükleniyorum. Şimdi onu bırakıyorum. Hiçbirimiz bunu yapmayalım. Çünkü kendimize neden bir duvar koyalım ki? Kendimizi her halimizle sevelim' ifadeleriyle yanıt verdi.

Ünlü oyuncu markalarla iş birliğinde kriterlerini de açıkladı: “Öncelikle sevdiğim ve benim de günlük hayatta kullandığım bir marka olması lazım. Başka türlü olmaz. Hem gerçek olması hem de uyumlu olması lazım. İki tarafın da birbirini çekmesi gerekli.”