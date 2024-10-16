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Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Melis Sezen, şu sıralar Deha dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Her yaptığıyla gündem olan ünlü isim, bu defa kardeşi Polat Sezen ile gündem oldu.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Melis Sezen kardeşinin doğum gününü kutladı. Instagram hesabından kardeşiyle birlikte çocukluk fotoğrafını paylaşan Melis Sezen şu notu düştü:

'Canım kardeşim, karındaşım, yoldaşım, her şeyim! Sonsuz şükürler olsun varlığına iyi ki benim kardeşimsin varlığın kutlu olsun hep çok mutlu ol yüreğin ışıl ışıl parlasın melekler yanıbaşında olsun hep. Seni çok seviyorum sağlıkla mutlulukla birlikte şahane yaşlara.'