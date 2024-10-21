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Haber Merkezi

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat ve Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı yeni sezonun ses getiren yapımlarından Deha, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Devran'ın güzeller güzeli Esme'siyle yaşadığı aşk da seyircinin sevdiği detaylardan oldu. İkili arasında yaşanan diyaloglar ve Devran'ın Esme'ye olan aşkı her yeni bölümde gündem oluyor.

Dizide bu ikilinin arasını bozacağı iddia edilen karakter olan İmre de son bölümlerde dikkat çekmeye başladı. Melis Sezen'in hayat verdiği karakter ise sevilmedi.

OYUNCULUĞU BEĞENİLMEDİ

Sadakatsiz dizisiyle devleşen ve yayınladığı dans videolarıyla gündem olan Melis Sezon'in, Deha'daki oyunculuğu eleştirildi.

Performansı beğenilmeyen oyuncunun önce sarhoş gibi konuştuğu sonraki bölümlerde ise seksi olmaya çalışırken itici olduğu söylendi.