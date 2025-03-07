Dekolteli kıyafetler giyen Ebru Şancı'ya eşinden ramazan uyarısı geldi

Haber Merkezi

Bir dönemin en popüler isimlerinden eski manken Ebru Şancı, 2015 yılında Eyüpsporlu futbolcu Alpaslan Öztürk ile hayatını birleştirmişti. 3 çocukları bulunan çiftin sosyal medya paylaşımları gündem olmaya devam ediyor.

Eski model son olarak Londra sokaklarından paylaşım yaptı ama bu paylaşım kocasının pek de hoşuna gitmedi.

"RAMAZAN LONDRA'YA UĞRAMIYOR MU?"

Öztürk eşinin pozlarını görünce gözünden minik dekoltesi de kaçmadı. Futbolcu "Ramazan Londra’ya uğramıyor mı Ebru Şancı Öztürk" yazdı.

Eski model ise buna "Seferiyim ben" yanıtını verdi.