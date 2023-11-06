Dekoltesiz elbise giyen Salma Hayek beğenilmedi Bir etkinliğe katılan Salma Hayek, sıfır dekolte tercih edince kıyafeti sosyal medyada 'rüküş' olarak yorumlandı.

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Los Angeles Sanat Müzesi tarafından dün düzenlenen 2023 LACMA ART + Film Gala, ünlü isimleri bir araya getirdi.

Geceye Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Heidi Klum ve Salma Hayek gibi yıldızlar, imzalı elbiseleriyle kırmızı halının öne çıkan isimleri oldu.

Milyarder eşle katıldı

2009 yılında iş insanı Francois-Henri Pinault ile nikah masasına oturan Hayek, geceye de milyarder eşiyle katıldı.

Fit halleriyle sık sık gündeme gelen güzel oyuncu, bu sefer dekolteli bir seçim yapmayarak dikkat çekti. İddialı seçimleriyle de tanınan Salma Hayek'in tarzı, bazı hayranları tarafından rüküş bulundu.