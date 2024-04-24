Demet Akalın 5 bin liraya oturan kiracısına isyan etti: O evi almak için milletin ağız kokusunu çektim Kiracısıyla yaşadığı problemi canlı yayında anlatan Demet Akalın, isyan etti. Akalın, 5 bin liraya oturduğunu söylediği kiracısının ukalalığından dert yandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye'de müzik alanında başarılı isimlerden olan Demet Akalın, yaptığı yatırımlarla adından söz ettiriyor.

Özellikle gayrimenkul alanında yatırımlar yapan Akalın, mankenlik döneminde kendisine bir ev aldığını söyledi.

Mankenlik yaptığı dönemde zor şartlar altında çalıştığını söyleyen Akalın, evinde şu sıralar oturan kiracısının ise 5 bin lira ödediğini söyledi.

TV8 ekranlarında kendi sunduğu Gel Konuşalım programında kiracısının yaptığı açıklamalardan ve yaşanılan krizden bahseden Akalın, şu ifadelere yer verdi;

"4 bin liraya hesap geliyor. Kiracı evimde 5 bine oturuyor"

5 bin liraya bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, üç-dört bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim.' demiş

"Sen kimsin? Ev benim"