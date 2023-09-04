Demet Akalın, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tarifeli uçakla gelmesine isyan etti Demet Akalın, milli voleybolcuların tarifeli uçakla Türkiye'ye dönmesine tepki gösterdi.

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Sosyal medyada yaptığı yorumlar ve açıklamalarla sık sık gündem olan Demet Akalın, son paylaşımıyla da yine gündem oldu.

Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nın tarifeli uçakla gelmesine tepki gösteren Akalın'a yorum yağdı.

"Keşke uçağım olsaydı"

"Bu bir kompleks değil!" diyen ünlü isim, paylaşımında "Ne olurdu özel uçakla gelselerdi o kadar yorgunluğa! Keşke uçağım olsaydı." cümlelerine yer verdi.

"Onun işi mi?"

Demet Akalın'a bir takipçisi "Acun'u arasalardı yollardı uçağını." yorumunu yapınca ünlü şarkıcı, "Onun işi mi?" yanıtını verdi.

Sosyal medyada Akalın'ın paylaşımına destek veren çok isim oldu.