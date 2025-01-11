Demet Akalın: Ajda Pekkan gibi olmak istemem

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Açıklamaları ve eleştirileriyle sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, tüm gözleri yine üzerinde topladı.

Sağlıklı yaşam ve estetik kaygılar doğrultusunda, özellikle zayıflama iğnesi kullanarak kilo veren ünlü isim, bir YouTube kanalına konuk oldu.

Burada yaşadığı sürece ilişkin konuşan Akalın, yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

"ZAYIFLAMA İĞNESİ KULLANDIM"

Geçen yaz başında bir yağ aldırma operasyonu geçirdiğini belirten Demet Akalın, doktorunun önerisiyle zayıflama iğneleri kullandığını söyledi.

"Zayıflama iğneleriyle çok zorlandım. Kesinlikle doktor kontrolünde olmayan kimseye tavsiye etmiyorum" diyen Akalın, bu süreçte moral bozukluğu yaşadığını da dile getirdi.

Pilatesle başlamasına rağmen, belli bir yaştan sonra kiloları vermenin zorlaştığını itiraf eden şarkıcı, "O dönemde ilk kelimem 'hayır' olmuştu, ama şu an gerçekten mutluyum." dedi.

"AJDA PEKKAN GİBİ OLMAK İSTEMEM"

Kariyerine dair açıklamalar yapan Akalın, 20 yıl sonra sahnede olmayı hayal etmediğini söyledi.

Kızının büyüdüğü yaşta sahnelerde olmanın ona göre doğru bir seçenek olmadığını vurgulayan ünlü şarkıcı, "Ajda Pekkan gibi bir kariyerim olmasını istemem, tabii ki o da çocuk sahibi olmadığı için bu onun için mümkün olabilir." diye belirtti.

Şarkıcı ayrıca 2 albüm sonrasında çalıştığı şirket ile ayrılacağını da açıkladı.