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    Demet Akalın: Akıl hocam Hülya Avşar'dı

    Ünlü şarkıcı Demet Akalın, eskiden Hülya Avşar'dan akıl aldığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 10:38
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    Demet Akalın: Akıl hocam Hülya Avşar'dı

    Ünlü şarkıcı Demet Akalın, modacı Gülşah Saraçoğlu ile ilişki yaşadığı şarkıcı Deha Bilimlier olayı hakkında konuşmuştu. Akalın, Saraçoğlu'nu daha önce bu konuyla iligli uyardığını söylemişti.

    "ÇOK GÜZEL AKILLAR VERDİ"

    Saraçoğlu tarafından mahkemeye verileceği konuşulan Akalın, "Ben 'Ailesi olan insan biraz daha dikkat etmeli' dedim. Bunun nesi kötü? Biz de bu yollardan geçtik. Bize de insanlar çok güzel akıllar verdi. Benim akıl hocam Hülya Avşar'dı." dedi.

    Demet Akalın: Akıl hocam Hülya Avşar dı #1

    Demet Akalın: Akıl hocam Hülya Avşar dı #2

    Demet Akalın: Akıl hocam Hülya Avşar dı #3


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