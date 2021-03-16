Demet Akalın, Aleyna Tilki'yi yerden yere vurdu

Demet Akalın, Aleyna Tilki için "Star olacağım diyordu çocuk dizisinde oynuyor, yazık" dedi.

Kızı Hira çok sevdiği için bir dönem sık sık Aleyna Tilki ile bir araya gelen Demet Akalın bu sefer ters köşe yaptı.

Her fırsatta Aleyna'yı öven Akalın, bu sefer de Star TV'de yayınlanan programında genç popçuya yüklendi.

"STAR OLACAĞIM DİYORDU ÇOCUK DİZİSİNDE OYNUYOR"

Programında geçtiğimiz günlerde ilk İngilizce şarkısını çıkan Aleyna Tilki hakkında konuşan Akalın, "Dünya starı olacağım dedi yazık bak çocuk dizisinde oynuyor.

Şarkısını dünya starı bir kızdan almadı mı? Kadın paylaşmadı bile. Bize kimse o kadar destek çıkmadı. Ben ilk çıktığında çok destek oldum. Olmuyor yani zorlamanın anlamı yok.

'Ben dünya starı olacağım' diyor sonra çocuk dizisinde başrolsün. Artık Hira bile açıp seyretmiyor" ifadelerini kullandı.