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TV8 ekranlarında Gel Konuşalım programını sunan Demet Akalın, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.

En son kiracısıyla arasında geçen sorunu anlatan Akalın, bu defa nasıl kilo verdiğini paylaştı.

Akalın, bayramda çalışmadığını ve kilo vermek için ameliyat olduğunu söyledi.

Akalın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"10 küsur kilo verdim"

Germe ameliyatı değil. Küçük bir operasyon. Bayağı küçük. Bayramda o yüzden çalışmadım. Bayağı 10 küsur kilo gitti yani. 10 diyelim yani ama daha çok gidecek.



Daha iyi olacağım. Doktoru paylaşamıyorum çünkü dedim hocam paylaşayım. Adam beni ilk önce istemedi. Yanlış bir şey olursa adama çemkiririm diye.