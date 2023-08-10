Demet Akalın, Birce Akalay'a cevap verdi Disney+ platformunun Atatürk dizisini yayından kaldırılması karşısında sessiz kalan Birce Akalay'a Demet Akalın tepki gösterdi.

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Disney Plus adlı dijital platformun Atatürk dizisini yayınlamama kararı almasının ardından tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Atatürk dizisini platformda yayınlamama kararına ünlü isimlerden tepki yağarken oyuncu Birce Akalay ve Hazal Kaya'nın olay hakkında yorum yapmak istememesi sosyal medyada gündem olmuştu. Birce Akalay'a Demet Akalın'dan sert tepki geldi.

Katıldığı bir etkinlik çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan ve dijital kanalın diziyi oynatmamasına dair neden tepki göstermediği sorulan Akalay, "Ben bu konuyla alakalı fikrimi beyan etmek isteseydim sosyal medya hesaplarımdan yapabiliyorum" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

'Sorunuzu reddediyorum'

Gazetecilere 'Sorunuzu reddediyorum' çıkışı yapan Birce Akalay, 'Ata kızı' olduğunu dile getirdi. "Mevzu bahis Atatürk olduğu zaman ben ata kızıyım zaten. Çok fazla altını çizmeye gerek yok diye düşünüyorum" demişti.

"Trafik polislerini bile şikayet etmiştin"

Bu cevabın üzerine Demet Akalın'dan Birce Akalay'a yanıt geldi: "Trafik polislerini bile şikayet etmiştin ama…"

Güzel oyuncu, polislerle ilgili yaşadığı bir anıyı söyle paylaşmıştı: "Sete geldiğimizi söylememize rağmen ısrarla bir zanlı gibi araçtan indirildik. Belli ki beni tanımamıştı. Mecbur da değildi tanımaya ama taş kesildik." .