Demet Akalın: Biri beni özlemiş

Demet Akalın: Biri beni özlemiş

New York ve Miami konserleri çok güzel geçen ve bir yandan da tatil yapan ünlü şarkıcı Demet Akalın, aldığı özlem dolu bir mesajı paylaştı.

Alişan ile birlikte sunduğu 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programının bitişinin ardından Seda Sayan ile gerginlik yaşayan ünlü şarkıcı Demet Akalın, soluğu ABD turnesinde alarak sahnelere döndü.

Ancak Okan Kurt, hayat arkadaşı Demet Akalın'dan kısa süre de olsa ayrı kalmaya dayanamadı. Aile dostları Alişan'ın 'Özlemiştir' şarkısını paylaşan ve Demet Akalın'ı etiketleyen Okan Kurt'a, Akalın'dan yanıt gecikmedi.

"BENİ ÖZLEMİŞ"

Kurt'un paylaşımına şaşırarak kendi sosyal medya hesabından aynı kareyi "Aaa, birileri beni özlemiş" notuyla yayınlayan Akalın, hayat arkadaşı kadar romantik bir tepki vermese de Okan Kurt'u karşılıksız bırakmamış oldu.