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Türk pop müziğinin sevilen ismi Demet Akalın, yaptıklarıyla olay olmaya devam ediyor.

Şu sıralar TV8 ekranlarında sabah programı sunan Akalın, geçtiğimiz günlerde ameliyat oldu.

Ameliyat olduğunu sosyal medya hesabından duyuran ve iyileştikten sonra ekrana dönen şarkıcı, herkesi şaşırtan dakikalara imza attı.

Akalın, canlı yayın sırasında kendisini öve öve bitiremedi ve yanında getirdiği nazar boncuğunu taktı.

Akalın'dan kendisine iltifatlar...

Canlı yayında kendisine övgüler yağdıran ve makyajını çok beğendiğini söyleyen Demet Akalın, şu ifadelere yer verdi;

Ay bugün ne kadar güzelim. Ay Allah'ıma bin şükürler olsun. Harbi güzel kadınım bak. Makyajlı ve ancak üstüme güzel makyaj yapılırsa ki yılbaşı makyajını hiç beğenmedim.



Sevgili Ebru Gündeş. Bak bu kadına makyaj çok güzel yakışıyor. Dışarıda beni görüyorsunuz makyajsız falan. Ben çok makyajlı dolaşmıyorum sokakta.



Ay 30 tane çekerim bugün. Bugün hiç yıkamayayım suratımı, çok güzel kadınım.