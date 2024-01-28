Demet Akalın çocukluğuna döndü: Çarpışan arabalarda eğlendi Kızı Hira ile eğlence merkezine giden Akalın çarpışan arabalara bindi. Akalın'ın bu anları objektiflere yansıdı.

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2012 yılında Okan Kurt ile hayatlarını birleştiren ünlü şarkıcı Demet Akalın 2014’te annelik heyecanı yaşadı.

O sene içerisinde kızı Hira’yı kucağına alan Demet Akalın anneliği tattı.

Şarkılarının yanı sıra aile yaşantısı ile de konuşulan Akalın bu kez objektiflere başka bir şekilde yansıdı.

Çarpışan arabaya bindi

Kızı Hira ile bir AVM’ye giden Akalın, eğlence merkezine girdimi.

Kızı için geldiği eğlence merkezinde Akalın kendini oyuncaklara kaptırdı.

Demet Akalın’ın çarpışan arabalara bindiği hali kameralardan kaçmadı.

Fotoğrafları görenler “Demet çocukluğuna dönmüş” yorumlarını yaptı.

İşte o poz…