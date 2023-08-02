Demet Akalın, Disney eleştirilerine Demet Özdemir'i hedef gösterdi Disney Plus'ın Atatürk dizisini platformdan kaldırmasının ardından sessizliğe gömülen ünlülere sosyal medya kullanıcılarından, "30 Ağustos'ta hepsi Atatürkçü olacak" yorumuna Demet Akalın'dan yanıt geldi.

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Disney+, geçtiğimiz yıl Türkiye pazarına girdi.

Geniş bir içerik yelpazesi bulunan platform, yerli yapımları yayından kaldırma kararı aldı.

Gözler ise geçtiğimiz yıl lansmanı yapılan ve fragmanı yayınlanan Atatürk dizisine çevrildi.

Aras Bulut İynemli'nin rol aldığı dizinin akıbeti merak edilirken, skandal bir gelişme yaşandı.

Ermeni lobisinin Atatürk hazımsızlığı

Ermeni bir haber sayfası Disney+'a Atatürk dizisini kaldırdığı için teşekkür paylaşımı yaptı.

Bunun üzerine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Alınan bu kararın ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verdi.

"29 gün sonra hepsi Atatürkçü olacak"

Olay gündemdeki yerini korurken, ünlülerin sessizliği ise dikkat çekti.

Konuya ilişkin bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda, "Hiçbir sporcunun veya sanatçının Disney’e tepki gösterdiğini görmedim. 30 Ağustos'a az kaldı 29 gün sonra hepsi Atatürkçü olacak." ifadelerini kullandı.

Topu Demet'e attı

Bunun üzerine şarkıcı Demet Akalın, "Ben yazdım. Beni ayrı tut aman diyeyim. Demet Özdemir'e falan yaz.” diyerek topu oyuncuya attı.

Eleştirilere henüz yanıt vermeyen Özdemir, platformdan kaldırılan "Dünyayla Benim Aramda" dizisinin başrol oyuncusuydu.