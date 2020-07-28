Dolar
6.9339
1.0654%
Euro
8.1367
0.894%
Altın
1934.01
-0.4396%
Borsa
1179.1
-1.3858%
G. Altın
430.817
0.4144%
Bitcoin
75911.46
1.6559%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Demet Akalın: Dolandırıldım

    Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kart dolandırıcılığına uğradığını açıkladı
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2020 - 15:30
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Demet Akalın: Dolandırıldım

    Koronavirüs salgını sebebiyle maddi sıkıntı içinde olduğunu söyleyen şarkıcı Demet Akalın, kredi kartı üzerinden dolandırıldığını duyurdu.

    Uzun süredir alışveriş yapmadığı kredi kartından oyun konsolu alındığını söyleyen şarkıcı, yapılan harcamanın da yurt dışından olduğunu açıkladı.

    "RÜYANIZDA MI GÖRDÜNÜZ"

    Akalın, “Sabah sabah kredi kart dolandırıcılığı! Vallahi dikkat edin bak benimkini bir de dolar üstünden çekmişler! Sabah sabah rüyanızda mı gördünüz kardeşim beni?” notunu düştüğü paylaşımı üzerinden takipçileriyle dertleşti.

    Demet Akalın: Dolandırıldım #1

    Görüş Bildir