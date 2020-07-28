Demet Akalın: Dolandırıldım

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Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kart dolandırıcılığına uğradığını açıkladı

Koronavirüs salgını sebebiyle maddi sıkıntı içinde olduğunu söyleyen şarkıcı Demet Akalın, kredi kartı üzerinden dolandırıldığını duyurdu.

Uzun süredir alışveriş yapmadığı kredi kartından oyun konsolu alındığını söyleyen şarkıcı, yapılan harcamanın da yurt dışından olduğunu açıkladı.

"RÜYANIZDA MI GÖRDÜNÜZ"

Akalın, “Sabah sabah kredi kart dolandırıcılığı! Vallahi dikkat edin bak benimkini bir de dolar üstünden çekmişler! Sabah sabah rüyanızda mı gördünüz kardeşim beni?” notunu düştüğü paylaşımı üzerinden takipçileriyle dertleşti.