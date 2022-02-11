Demet Akalın: Alişan'ı linç etmiştiniz

Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'nın ayrılık nedenine Demet Akalın'dan ilginç yorum geldi.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, yaklaşık 7 aydır kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile birliktelik yaşıyordu. Sürekli birbirlerine olan aşklarından bahseden çift, ilişkileri beklenmedik bir anda bitti. İddialara göre ayrılık sebebi ise Pınar Deniz'in Yargı'daki rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile öpüşmesi oldu.

Öpüşme krizinin ayrılık getirmesi haberine Demet Akalın sessiz kalmadı. Yiğit Kirazcı'nın Pınar Deniz'in rol arkadaşıyla öpüşme sahnelerinin artmasını kıskanması iddialı Akalın Alişan'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayı hatırlatmasına sebep oldu.

"ALİŞAN'I LİNÇ ETTİNİZ"

Akalın paylaşımında "E Alişan'ı linç ettiniz" dedi. Alişan şu sıralar boşanmak üzere olduğu iddia edilen Buse Varol'u seçmesinin sebebinin dizilerde öpüşmemesi olduğunu söyleyince tepki çekmişti.

Alişan şu sıralar boşanmak üzere olduğu iddia edilen Buse Varol'u seçmesinin sebebinin dizilerde öpüşmemesi olduğunu söyleyince tepki çekmişti.