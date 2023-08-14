Demet Akalın, Ebru Gündeş'in önünde eğildi Demet Akalın, düet yaptığı Ebru Gündeş'in güçlü sesi karşısında mest olunca önünde saygıyla eğildi.

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Yaz sezonunu konserle geçiren Ebru Gündeş, dün akşam Bodrum'da sahneye çıktı. Bodrum'da olan Demet Akalın da yakın arkadaşını yalnız bırakmadı.

Düet yaptılar

Akalın, daha sonra sahneye çıkarak Ebru Gündeş'le düet yaptı. İkilinin performansı izleyicilerden alkış toplarken Gündeş'in güçlü sesi Akalın'ı adeta şaşkına çevirdi. Akalın, önünde saygıyla eğilerek sevgisini gösterdi.

"Allah'a havale eder"

Kulisinde ziyaret ettiği Ebru Gündeş'le daha sonra sahnede buluşan Demet Akalın, "Türkan" şarkısını söyledi. Şarkı arasında konuşan Ebru Gündeş "Aramam" diyerek atıfta bulununca Akalın da "Konuşmaz, Allah'a havale eder. Yiğitlik denince sen." dedi.