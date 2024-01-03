Demet Akalın hayranlarını korkuttu! Ameliyattan sonra son halini paylaştı... Ameliyat olan ve hayranlarını korkutan Demet Akalın, sosyal medya hesabından açıklama yaparak durumunun iyi olduğunu söyledi.

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Türk pop müziğinin önemli isimlerinden olan Demet Akalın, hayranlarını korkuttu...

Sosyal medyanın aktif ismi, paylaştığı son gönderide ameliyat olduğunu duyurdu.

Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Akalın, ameliyatına dair de hayranlarına bilgi verdi.

Ses tellerinden ameliyat oldu

Ses tellerinden ameliyat olduğunu ve ameliyatının gayet başarılı geçtiğini açıklayan Demet Akalın, paylaşım yaptı.

Hastane odasından paylaşım yapan Akalın şu ifadeleri kullandı;

İsmail Koçak hocam ses tellerimdeki yalancı kistten kutardı sabah beni. Şükür. İyim. Allah Razı olsun tüm mesajlara.

Akalın, yaptığı ikinci paylaşımda ise evine döndüğünü ve dinlendiğini söyledi.