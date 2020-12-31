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    Demet Akalın: Hira yürümek istemiyor

    Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kızını neden bebek arabasında gezdirdiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2020 - 11:16
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 11:26
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    Demet Akalın: Hira yürümek istemiyor

    Demet Akalın,  geçtiğimiz günlerde kızı Hira ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülenmişti.

    7 YAŞINDAKİ KIZINI BEBEK ARABASINDA GEZDİRDİ

    Akalın'ın, önümüzdeki şubat ayında 7 yaşına girecek kızı Hira'yı bebek arabasında taşıması dikkat çekmişti. Meraklı bakışlara aldırış etmeyen Akalın, alışverişini tamamlayıp AVM'yi terk etmişti.

    "ASLA YÜRÜMÜYOR"

    Bu durumla ilgili açıklama yapan Akalın, "Hira bu aralar asla yürümek istemiyor. Evde merdivenleri bile bizim sırtımızda çıkıyor. Son zamanlarda bana acıyor, artık sürekli babasının kucağında." dedi.

    Demet Akalın: Hira yürümek istemiyor #1

    Demet Akalın: Hira yürümek istemiyor #2

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