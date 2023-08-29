Demet Akalın ile Acun Ilıcalı barıştı Uzun zamandır aralarından soğuk rüzgarlar esen ünlü şarkıcı Demet Akalın ile sık sık eleştirdiği Acun Ilıcalı buluştu.

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Türkiye gündemini, dizileri, filmleri ve programları yakından takip eden ünlü şarkıcı Demet Akalın, Acun Ilıcalı'nın kanalında yer alan yarışmaları sık sık eleştiriyordu.

"Acun ile aramız limoni"

Yaptığı eleştirilerle dikkat çeken Akalın, daha önce yaptığı bir açıklamada "Acun ile aramız limoni." demişti.

Uzun süredir Ilıcalı ile arasının mesafeli olduğu iddiaları sonrası şarkıcıdan bomba bir paylaşım geldi.

"Hayırlı olsun diyelim mi?"

Instagram hesabından Acun Ilıcalı ile bir fotoğrafını paylaşan Demet Akalın, "Hayırlı olsun diyelim mi?" notunu yazarak TV8'i ve hayat arkadaşı Okan Kurt'u etiketledi. Ünlü ismin paylaşımına tebrik yorumları yağdı.

Bir iddiaya göre şarkıcı, Acun Ilıcalı'nın kanalına transfer oldu. Akalın'ın, TV8'de öğleden sonra yayınlanacak gündüz kuşağı programında yer alacağı iddia edildi.

"Kem gözlerin nazarı değmesin"

Öte yandan Beyaz TV'de programından diğer sunucularla anlaşamadığı için ayrılan Seren Serengil, Akalın'ı uyararak "Aşkım çok mutlu oldum hayırlı uğurlu olsun. Bir mavi boncuk koy kem gözlerin nazarı değmesin." dedi.