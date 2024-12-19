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Ünlü şarkıcı Hadise, konuk olduğu bir programda özel hayatına dair birçok itirafta bulundu. Özellikle Sinan Akçıl ile ilgili söyledikleriyle çok konuşulan Hadise'nin "Şu şarkı keşke benim olsaydı diyerek andığın bir şarkı var mı?" sorusuna verdiği yanıt da dikkat çekti. "Var ama söylemeyeceğim çünkü alan şarkıcıyı hiç sevmiyorum" diyen Hadise'nin açıklaması çok konuşulmuştu.

Hadise'nin “Hiç sevmiyorum” dediği meslektaşının Demet Akalın olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz saatlerde ise Demet Akalın, Hadise ile kanlı bıçaklı olduğu bilinen Ebru Güneş’le birlikte bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.

"EN ÇOK ÖZLENEN"

Ebru Güneş'le pozlarına "En çok özlenenle kavuştuk" notunu düştü. İkilinin karesi sosyal medyada gündem oldu.

"EBRU GÜNDEŞ'İN TARAFINDAYIM"

Daha önce Hadise’nin rol aldığı Esas Oğlan filmiyle ilgili düşünceleri sorulan Akalın, magazin dünyasında yankı uyandıracak ifadeler kullandı. Konuşmasında, “Hadise’nin filmini izlemedim, izlemeyi de düşünmüyorum. Ben Ebru Gündeş’in tarafındayım, duruşum belli. Allah herkesin yolunu açık etsin” diyerek gündem meydana getirdi.