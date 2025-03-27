Demet Akalın İneklere ‘Yalan mı’ şarkısını söyledi! Videoya yorum yağdı

Haber Merkezi
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Demet Akalın, gün boyu annesine ulaşamadığını söylemişti.
Annesinin düşüp yaralandığını açıklayan Akalın, annesi Şenay Akalın'ın fotoğrafını paylaşmıştı. Annesinin yanına Gölcük'e giden Demet Akalın'dan yeni video geldi.
"AĞLAYACAK"
Ünlü şarkıcı ineklere şarkı söylediği anları Instagram hesabından yayınladı. Kendisini dinleyn ineği paylaşan Akalın, "Ay benim aşkım, dinledi. Ağlayacak az sonra…" dedi.
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