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    Demet Akalın: İnsan bir erkeğin gücünü istiyor

    Demet Akalın'ın "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2020 - 07:20
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    Demet Akalın: İnsan bir erkeğin gücünü istiyor

    Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yakın arkadaşı Alişan'la birlikte sunduğu programda sarf ettiği sözler sosyal medyada çok tartışıldı.

    "O ARAYAMADI BEN ARADIM"

    Başından geçen bir hikayeyi anlatan Demet Akalın, "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı, takır takır jantın üstünde gidiyoruz. Durduk ve ben hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor." ifadelerini kullandı.

    Bu sözlerle birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çeken Demet Akalın henüz sessizliğini koruyor.

    Demet Akalın: İnsan bir erkeğin gücünü istiyor #1

    Demet Akalın: İnsan bir erkeğin gücünü istiyor #2

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