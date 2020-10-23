Demet Akalın: İnsan bir erkeğin gücünü istiyor

Demet Akalın'ın "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yakın arkadaşı Alişan'la birlikte sunduğu programda sarf ettiği sözler sosyal medyada çok tartışıldı.

"O ARAYAMADI BEN ARADIM"

Başından geçen bir hikayeyi anlatan Demet Akalın, "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı, takır takır jantın üstünde gidiyoruz. Durduk ve ben hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor." ifadelerini kullandı.

Bu sözlerle birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çeken Demet Akalın henüz sessizliğini koruyor.