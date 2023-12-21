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Demet Akalın hem paylaşımları hem de söylemleriyle gündemden düşmüyor.
Birbirinden başarılı şarkılara imza atarak Türk pop müziğinde saygın bir konuma gelen Akalın, bu defa yılbaşı videosuyla gündem oldu.
Yakın arkadaşı Seda Üren'le doktora Nişantaşı'na giden Akalın, yaşadığı şoku bir videoda paylaştı.
Yılbaşı ruhunun olmamasından yakındı
Seda Üren'le paylaşım yapan Demet Akalın, Nişantaşı'nın yeteri kadar süslü olmamasından dert yandı.
Yılbaşı ruhunun olmadığını söyleyen Akalın şu ifadelere yer verdi;
Bir şey söyleyeceğim Seda; bu Nişantaşı niye böyle? Şuraya bak Allah aşkına. Bir çam ağacı. Hiçbir şey yok. Nişantaşı dediğin biraz... Süsleyin burayı. Aaa biz şok. Biz doktora gidiyoruz. Görüşürüz.
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