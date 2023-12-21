Demet Akalın isyan etti! "Nişantaşı'nda yılbaşı süsü yok" Seda Üren ile Nişantaşı'na giden Demet Akalın, yılbaşı ruhunun kaybolmasından dert yandı. Akalın, Nişantaşı'nın yılbaşı temasına göre süslenmesi gerektiğini söyledi.

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ensonhaber.com

Demet Akalın hem paylaşımları hem de söylemleriyle gündemden düşmüyor.

Birbirinden başarılı şarkılara imza atarak Türk pop müziğinde saygın bir konuma gelen Akalın, bu defa yılbaşı videosuyla gündem oldu.

Yakın arkadaşı Seda Üren'le doktora Nişantaşı'na giden Akalın, yaşadığı şoku bir videoda paylaştı.

Yılbaşı ruhunun olmamasından yakındı

Seda Üren'le paylaşım yapan Demet Akalın, Nişantaşı'nın yeteri kadar süslü olmamasından dert yandı.

Yılbaşı ruhunun olmadığını söyleyen Akalın şu ifadelere yer verdi;