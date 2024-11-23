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Demet Akalın, son görüntüsüyle herkesi kendisine hayran bıraktı.

Yağlarını operasyonla aldıran ve eski fit günlerine dönen şarkıcı, “Diyet yapmaya çalıştım ve o kiloları veremedim. O kadar mutsuzdum. Bu mutsuzluk aileme de yansıdı. Şu an bir mutluluk geldi bana. Kendimi çok iyi hissediyorum.” demişti.

Şarkıcı dün konseri öncesi kulisinden paylaştığı kareler ile karın kaslarını sergiledi.

NAZA BONCUĞU EMOJİSİ GELDİ

Paylaştığı karelere nazar boncuğu emojisi koyan Demet Akalın, Muğla'da sahne aldı.

Güzel isim, özellikle karın kaslarını gösterebileceği bir elbise tercih etti. Saçı ve makyajıyla da beğenilen oyuncu, operasyondan sonra yediklerine dikkat ettiğini söyledi.