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    Demet Akalın kilolarıyla dikkat çekti

    Kızı Hira ve arkadaşlarıyla Çeşme'de tatilde olan şarkıcının, aldığı fazla kilolar dikkatlerden kaçmadı.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2020 - 10:56
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    Demet Akalın kilolarıyla dikkat çekti #1

    Demet Akalın ve Özlem Yıldız Çeşme'de tatillerine devam ediyor.

    İkili önceki gün The Beach Of Momo’da denize girdi. Kızı Hira’yla yüzen Akalın, denizin keyfini çıkardı.

    Yıldız da oğlu Demir’le denizde oynarken, neşeli halleri objektiflere yansıdı.

    KİLOSUYLA DİKKAT ÇEKTİ

    Akalın ve Yıldız, deniz çıkışı duş aldıktan sonra localarını döndü. Bu sırada da görüntülenen eski mankenlerden Akalın, kilolarıyla dikkat çekti.

    Demet Akalın kilolarıyla dikkat çekti #2

    Demet Akalın kilolarıyla dikkat çekti #3

    Demet Akalın kilolarıyla dikkat çekti #4

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