Demet Akalın kiracılardan dertli

Demet Akalın, gayrimenkul yatırımlarıyla tanınsa da kiracısıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti.

Demet Akalın, Etiler'deki 1+1 evinin kiracısıyla sorunlar yaşadığını belirterek isyan etmişti.

Mankenlik döneminde aldığı Etiler'deki evi için 5 bin TL kira bedeli alan Akalın, daha sonra evini sattı.

5 BİN LİRAYA OTURAN KİRACISINA İSYAN EDİYORDU

Ünlü şarkıcı, "Bugün bir yere gidiyorsun, dört kişiyle 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor." diyerek durumu eleştirmişti.

EVLERİNİ KİRAYA VEREMİYOR

Evin güncel kira değerinin 35 bin TL olduğunu vurgulayan Akalın, "Bu evleri siz bedava oturun diye almadık, arkadaş adam çöktü evime ya" diyerek tepkisini dile getirmişti.

Yaşananların ardından ünlü şarkıcı Demet Akalın, iki evini kiraya veremediğini söyledi.

"O STRESLE UĞRAŞAMAM"

Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı'ya konuşan Demet Akalın, "Kiracı yüzünden evi 'yok paraya' geçen yıl sattım. Emeklerime yazık oldu. İki evim var, sırf bu yüzden kiraya vermiyorum. Israrla boş tutuyorum. Bir daha o stres ve gerginlikle uğraşamam." ifadelerini kullandı.