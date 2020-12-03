Demet Akalın, kızına 3 bin TL'lik oyuncak aldı

Kızına oyuncak almak için alışveriş merkezine gelen Demet Akalın, AVM çıkışı konuştu.

Şarkıcı Demet Akalın, önceki gün İstinyePark AVM'den çıkarken görüntülendi.

Uzun süre alışverişin keyfini çıkaran 48 yaşındaki popçu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"MORALİM SIFIR"

Demet Akalın, elindeki oyuncağı göstererek "Hiç iyi değilim. Şu oyuncağa ne kadar verdiğimi bilseniz neden iyi olmadığımı anlarsız.

Şaka bir yana, iyiyim. Daha iyi günlerimiz olsun inşallah." diyerek kahkaha attı.

BİR OYUNCAK 3 BİN TL

Akalın'ın kızına aldığı oyuncağın fiyatının 3 bin TL olduğu öğrenildi.