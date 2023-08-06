Demet Akalın, Kocaelispor maçında konser verdi! Açıklaması olay oldu... Kocaelispor, sezon açılışı için özel maçta Pendikspor'la karşı karşıya geldi. Zorlu maç öncesi Demet Akalın sahneye çıktı. Akalın sahne öncesi yaptığı röportajda ise "Eskiden Metin Tekin’e aşıktım. Onun için koyu bir Beşiktaşlıyım. Ama kalbim tabii ki her zaman memleketten, Kocaelispor’dan yana" dedi.

Pop müziğinin sevilen ismi Demet Akalın, Kocaelispor taraftarları için sahneye çıktı.

‘Kulüp’ şarkısıyla sahaya çıkan Demet Akalın, 40 dakika sahnede kaldı. Tribünleri gezip taraftarları selamlayan, vatandaşların arasında şarkı söyleyen kentli sanatçı konser sonunda şampiyonluk diledi.

Konser öncesi konuşan Akalın, dikkati çeken açıklamalar yaptı. Beşiktaşlı olmasının nedenini açıklayan ünlü isim, kalbinin de Kocaeli'den yana olduğunu söyledi.

"Metin Tekin'e aşıktım"

Konserden önce Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dönmez, ünlü sanatçıya yeni sezon forması hediye etti. Aslen Kocaelili olan Demet Akalın konserden önce verdiği demeçte, “En son geldiğimde ikinci şarkıda çok yağmur yağmıştı. Bugün de çok sıcak. Bir Gölcüklü olarak, İzmitli olarak Kocaelispor’a başarılar diliyorum. İnşallah şampiyonluk kutlamalarını da görürüz” dedi.

Futbolla ilgisi hakkındaki sorulara ise Akalın, “Ben Beşiktaşlıyım ama evde iki tane canavar gibi Galatasaraylı var. Okan Bey hiç maçlara gitmez. Beni uğur yapar. Eskiden Metin Tekin’e aşıktım.

Onun için koyu bir Beşiktaşlıyım. Ama kalbim tabii ki her zaman memleketten, Kocaelispor’dan yana. İnşallah bu sene şampiyon oluruz ve güzel bir şovla kutlarız. İlk önce memleketimin şampiyon olmasını isterim” ifadelerini kullandı.

"Umutluyuz biz"

Akalın, tüm taraftara, “Bütün maçlara bekliyoruz. Pazar gününe denk gelirse ben de güzel bir maça gelmek isterim” sözleriyle çağrıda bulundu. Tribünlerin boş olmasıyla ilgili “Önemli olan burada olmam. Kalbimizin burada olması, gelmiş olmak. Çok sıcak diye bana yazmışlar. Olsun. Şampiyonluk gecesinde telafi ederiz” açıklamasında bulunan Demet Akalın konser sırasında ise “Bu sıcakta deli olan dışarı çıkmaz ama siz takımınız için ve bizi yalnız bırakmamak için dışarı çıktınız. Sağ olun, Allah razı olsun. İnşallah sezon sonunda da şampiyonluğa geliriz. Biz İzmitliyiz. Umutluyuz herhalde” sözlerini kaydetti.