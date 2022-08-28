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    Demet Akalın, konserinde kendisine lazer tutan şahsa öfkelendi

    Samsun'da sahne alan Akalın, konserin başından itibaren kendisine ve dansçılarına lazer tutan şahsa sinirlendi. Akalın, şahsın dışarı çıkartılması için görevlileri harekete geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2022 - 13:33
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    Demet Akalın, konserinde kendisine lazer tutan şahsa öfkelendi

    30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Samsun'da sahne alan Demet Akalın, çılgına döndü.

    Konserin başladığı andan itibaren kendisine ve dansçılara lazer tutan şahsa öfkelenen Akalın, şarkılarına ara verip uyarıda bulundu.

    Konser alanında nabızlar yükselirken lazeri tutuan kişiyi gözüne kestiren Akalın, görevlileri şahsa yönlendirdi.

    "Buna hiç hakkın yok" ifadelerini kullanan Akalın, mikrofonuyla şahsa seslendi.

    "Gözüme lazer tutan abi, alın onu ordan"

    Demet Akalın ''O Zeki arkadaşı alın. Şşşt alo.. Gözümüze gözümüze lazer tutan abi. Hemen alın onu ordan. Hiç hakkın yok! Alın onu oradan. Göremeyecek adam. Program başladığından beri ayıptır ya.'' ifadelerini kullanırken, görevliler şahsı konser alanından çıkardı.

    Demet Akalın, konserinde kendisine lazer tutan şahsa öfkelendi VİDEO

    "Bozma keyfini ver müziği"

    Yaşanan tatsızlığın ardından "Bozma keyfini, ver müziği'' diyen Akalın, konserine kaldığı yerden devam etti.

    Demet Akalın, konserinde kendisine lazer tutan şahsa öfkelendi #1


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