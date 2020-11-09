Demet Akalın, küçüklük fotoğraflarını paylaştı

Pahalı kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı, dün sosyal medya hesabından çocukluk fotoğraflarını paylaştı.

Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olan Demet Akalın, son paylaşımıyla adından yine söz ettirdi.

Akalın, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini çocukluk günlerine götürdü.

"CANIM ANNEM"

Aile albümünden kareleri sevenleriyle paylaşan Akalın altına, 'Babasına benziyor! Sakın duymamış̧ olayım! Yalnız küçükken de ikonmuşum! Kırmızı, yeşil uyumum mükemmel. Canım annem...' mesajını yazdı.