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    Demet Akalın, küçüklük fotoğraflarını paylaştı

    Pahalı kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı, dün sosyal medya hesabından çocukluk fotoğraflarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2020 - 14:53
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 14:59
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    Demet Akalın, küçüklük fotoğraflarını paylaştı

    Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olan Demet Akalın, son paylaşımıyla adından yine söz ettirdi.

    Akalın, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini çocukluk günlerine götürdü.

    "CANIM ANNEM"

    Aile albümünden kareleri sevenleriyle paylaşan Akalın altına, 'Babasına benziyor! Sakın duymamış̧ olayım! Yalnız küçükken de ikonmuşum! Kırmızı, yeşil uyumum mükemmel. Canım annem...' mesajını yazdı.

    Demet Akalın, küçüklük fotoğraflarını paylaştı #1

    Demet Akalın, küçüklük fotoğraflarını paylaştı #2

    Demet Akalın, küçüklük fotoğraflarını paylaştı #3

    Demet Akalın, küçüklük fotoğraflarını paylaştı #4

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