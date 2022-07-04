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    Demet Akalın, Mahsun Kırmızıgül'ün terini sildi

    Demet Akalın, Mahsun Kırmızıgül'e destek vermeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 10:18
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    Demet Akalın, Mahsun Kırmızıgül'ün terini sildi

    Yıllar sonra müziğe dönen ve yeni albümünü tanıttığı yılbaşı gecesinde istediği reytinglere ulaşamayan Mahsun Kırmızıgül'e, meslektaşı Demet Akalın sosyal medyadan destek vermişti.

    "Affedilmezsin kral"

    Akalın, sosyal medyada yaptığı paylaşıma, “Bizden aldığın 16 yıl için affedilmezsin kral ama şarkılar o kadar güzel ki… Eskileri de dinleyip ağlamayan beri gelsin…” yazmıştı.

    16 yıl aradan sonra sahnelere dönen Mahsun Kırmızıgül, cumartesi akşamı bir mekanda sahne aldı.

    Terini sildi

    Konuklar arasındaki Demet Akalın da vardı. En ön masadan sahneyi izleyen Demet Akalın, Mahsun Kırmızıgül'ün terini sildi.

    Demet Akalın, Mahsun Kırmızıgül ün terini sildi #1

    Demet Akalın, Mahsun Kırmızıgül ün terini sildi #2


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