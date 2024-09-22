Demet Akalın, Metin Arolat'ın cenazesinde gözyaşlarını tutamadı Metin Arolat'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamayan Demet Akalın, ihmalsizlik ve diyet iddialarına ilişkin de konuştu. Akalın, "Anlamıyorum yani biz sanatçılarda da herhalde bir geri zekalılık mı var nedir yani?" dedi.

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Haber Merkezi

Geçtiğimiz gün Kadıköy'de bir mekanda sahne aldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 52 yaşındaki şarkıcı Metin Arolat, sanat camiasını yasa boğdu.

Birçok ünlüyle çalışan ve sektörde sevilen bir isim olan Arolat, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Arolat'ın cenaze töreninde yer alan isimlerden birisi de Demet Akalın'dı.

Akalın, cenaze sonrası gazetecilere açıklamada bulundu ve gözyaşlarına hakim olamadı.

"BİZ SANATÇILARDA GERİZEKALILIK VAR HERHALDE"

Ağlayarak konuşan Demet Akalın "Anlamıyorum yani biz sanatçılarda da herhalde bir geri zekalılık mı var nedir yani? O kadar lüzumsuz şey yazıyoruz isteğe yazsana oraya hemşire, doktor... "dedi.

"HASTANEYE YETİŞSE..."

İhmalsizlik ve diyet iddiaları da Demet Akalın'a soruldu. Konuşmakta zorlanan Akalın "Valla yemin ediyorum valla onla alakalı mı diye sordum ama o hep diyetteydi. Hep biz konuşurduk.

Belki diyorum hastaneye yetişse orada bir şey müdahale edilse... Belki evde yalnız uykusunda ölecekti bilemezsin orası Allah'ın bileceği şey. İnsan yakıştıramıyor" dedi.

"KİMSEYLE KÜS KALMAK İSTEMİYORUM"

Akalın ayrıca "Arkadaşlarımın birer birer gitmesine dayanamıyorum. Kimseyle küs kalmak istemiyorum" ifadelerini de kullandı.