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    Demet Akalın: O kadar cimri değiliz

    Geçtiğimiz hafta annesine hediye ettiği otomobille gündem olan Demet Akalın, aynı araçla alışveriş merkezinde görüntülenmişti.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 09:48
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    Demet Akalın: O kadar cimri değiliz

    Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde annesi Şenay Akalın'a hediye ettiği arabayı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Akalın, hediye arabanın fotoğrafını "Annem güle güle gez" notuyla sosyal medyadan paylaşmıştı.

    Önceki gün de aynı marka otomobille bir AVM çıkışı görüntülenen ünlü şarkıcı,  annesine hediye ettiği arabayı kendisi kullanıyor şeklinde magazin haberleri ile gündeme gelmişti.

    'ANNESİNİN ARABASIYLA GEZİYOR' İDDİASINA YANIT

    Akalın, hakkında çıkan haberlere, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımlarla cevap vermekte gecikmedi.

    "BU BENİM BU ANNEMİN"

    Hem kendi arabasını hem de annesine hediye ettiği arabayı paylaşan ünlü isim, gönderisine "Bu benim, bu annemin. O kadar cimri değiliz be" notunu düştü.

    Demet Akalın: O kadar cimri değiliz #1

    Demet Akalın: O kadar cimri değiliz #2

    Demet Akalın: O kadar cimri değiliz #3

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