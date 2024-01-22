Demet Akalın, Okan Kurt'un üstsüz fotoğrafını yayınladı: "Koca demir gibi" 'Giderli Şarkılar' 'Evli, Mutlu, Çocuklu' 'Afedersin' gibi hit şarkılara imza atmış Demet Akalın, evinden yeni bir paylaşım yaptı. Bu sefer kadrajında hayat arkadaşı Okan Kurt vardı.

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Ünlü popçu Demet Akalın, 2012 yılında dünyaevine girip, 2018'de boşandığı eski eşi ve dokuz yaşındaki kızı Hira'nın babası Okan Kurt ile yeniden nikah masasına oturmasa da aynı evin içinde yaşamaya devam ediyor.

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor.

Her paylaşımına yorum yağan Demet Akalın, Instagram hesabından bu defa kızının babası Okan Kurt'un ev halini yayınladı.

"Koca demir gibi"

Okan Kurt'u üstsüz yayınlayan Akalın, "Koca demir gibi" notunu düştü. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede yine gündem oldu.