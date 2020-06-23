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Demet Akalın: Ölmek istedim
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, karantina döneminde neler yaşadığını anlattı.
- Haber Merkezi
- 23.06.2020 - 12:55
Karantina günlerini eski eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile geçiren Demet Akalın, normalleşmenin başlamasıyla sahnelere geri döndü.
KORONAVİRÜSTEN ÇOK KORKUYOR
Geçtiğimiz gün Bodrum'da hayranlarıyla buluşan Demet Akalın, karantina günlerinde çok korktuğunu ve bunaldığını söyledi.
"TİTREDİM"
Şarkıcı, "İlk ay çok kötüydüm. Ölmeyi düşündüm. Üzerime çöken ölüm korkusunu atamadım. Arkamda Hira'yı bırakacağım aklıma geldikçe titredim. Sonra toparladım, kendime geldim." dedi.
MADDİ ZORLUK İÇİNDE OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ
Öte yandan karantina boyunca çalışmayan Demet Akalın, maddi sıkıntılar yaşadığını söylemiş, şarkıcının bu sözleri günlerce konuşulmuş ve tepki almıştı.