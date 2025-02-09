Demet Akalın, sahne öncesi bir aksilik yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde Dubai'ye giden Demet Akalın, diyeti bozdu.

Tatilini keyfini çıkaran ve yediklerine dikkat etmeyen Akalın, Dubai dönüşü ise sahnede giymeyi planladığı elbisenin içine giremedi.

Bunun üzerine başka bir takımla sahneye çıkan Akalın, ütüsüz kıyafeti eleştirilince açıklama yaptı.

Akalın açıklamasında şöyle dedi:

"YEDİĞİM İÇTİĞİM MAMALARLA ALAKALI"

Dün Tolga bana çok güzel bir kıyafet hazırlamıştı. Pırlantalarımı da takmıştım. Neyse arkası kapanmadı. O tamamen Dubai'de yediğim, içtiğim mamalarla alakalı.

"ELBİSEM KAPANMADI"

Onun için sağolsun Lale de son dakika takımlarımı atmış ama orkestra sahneye çıkmıştı. Onun için yetişemedim. Elbisem de kapanmadı. Yani ütüsüz o yüzde çıkıldı.Ay bunun için bile açıklama yaptırıyorsunuz.